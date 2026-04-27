Oggi, 27 aprile 2026, sono in programma diverse proposte televisive. Su Rai 1 va in onda la fiction “La buona stella”, mentre su Canale 5 viene trasmessa la sitcom “I Cesaroni”. Su Sky Cinema Romance, viene proiettato il film “Il diavolo veste Prada”. Le trasmissioni sono visibili nelle diverse fasce orarie serali e rappresentano alcune delle principali offerte della giornata.

Guida ai programmi TV del 27 aprile 2026: “La buona stella” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5, “Il diavolo veste Prada” su Sky Cinema Romance. La prima serata del 27 aprile offre su Rai 1 il doppio episodio de La buona stella, tra fughe, indagini e tensione crescente. Su Canale 5 torna I Cesaroni – Il ritorno, con nuove dinamiche familiari alla Garbatella. Italia 1 propone il thriller ad alta adrenalina 97 Minutes, mentre Canale 20 risponde con l’azione spettacolare di Mortal Kombat. Spazio al grande cinema anche su Sky, con Venom: The Last Dance e l’epicità di Interstellar su Sky Cinema Collection. L’informazione resta centrale con Quarta Repubblica su Rete 4 e Newsroom su Rai 3.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 27 aprile 2026: fiction e film della sera

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