Diletta Leotta è diventata madre per la seconda volta all'inizio di maggio, annunciando la nascita del secondo figlio. Ha pubblicato sui social un carosello di immagini con i due figli, Aria Rose e Leonardo, e il marito, portiere tedesco. La conduttrice ha espresso gratitudine per questo momento. La notizia ha attirato l’attenzione sui canali social, senza ulteriori dettagli sulla nascita o sulla gravidanza.

È un momento di grande felicità per Diletta Leotta, diventata da poco mamma per la seconda volta. La conduttrice di Dazn, ha condiviso sui social ha un carosello di immagini insieme ai figli Aria Rose e al piccolo Leonardo, nato all’inizio di maggio, e al marito, il portiere tedesco Loris Karius. A fare da cornice agli scatti di famiglia una breve dedica in inglese: “Forever grateful”, ovvero “Per sempre grata”. La conduttrice siciliana e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta poche settimane fa con l’arrivo di Leonardo. La coppia, legata sentimentalmente dal 2022, aveva già accolto la primogenita Aria Rose nel 2023 e si era sposata in Sicilia l’anno successivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - I primi giorni da mamma bis di Diletta Leotta, “per sempre grata”

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