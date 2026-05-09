Diletta Leotta mamma bis è nato Leonardo | i primi scatti di famiglia
Una nota conduttrice ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall’unione con il marito. È stato condiviso anche qualche scatto di famiglia. La donna è nota per il suo ruolo di volto televisivo e ha ora un altro membro in famiglia. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali online della protagonista.
(Adnkronos) – Diletta Leotta è diventata mamma bis. La conduttrice, volto di Dazn, ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall'amore con il marito Loris Karius. Il piccolo si chiama Leonardo, come rivelato negli scatti condivisi sul suo canale social oggi, sabato 9 maggio, dove compare anche la primogenita della coppia,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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«Non potremmo essere più felici. » È con queste parole che Diletta Leotta ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, Leonardo, condividendo qualche scatto dolcissimo direttamente dalla stanza d’ospedale insieme a Loris Karius. La notizia è arrivata l’8 facebook
[DAZN Italia] Diletta Leotta reddit