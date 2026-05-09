Diletta Leotta mamma bis è nato Leonardo | i primi scatti di famiglia

Una nota conduttrice ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall’unione con il marito. È stato condiviso anche qualche scatto di famiglia. La donna è nota per il suo ruolo di volto televisivo e ha ora un altro membro in famiglia. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali online della protagonista.

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