Diletta Leotta le foto dolcissime dei primi giorni di Leonardo e la sorpresa per Aria | Per sempre grata

Due settimane fa, il 9 maggio, è nato il secondo figlio di Diletta Leotta, un maschietto di nome Leonardo. La presentatrice ha condiviso foto dei primi giorni di vita del neonato, mostrando dolci scatti del bebè. Ha anche pubblicato un messaggio di gratitudine per la figlia più piccola, Aria, e per tutti i momenti speciali vissuti finora. La Leotta ha espresso emozione e gratitudine, senza rivelare altri dettagli sulla nascita.

Sono passate solo due settimane da quando Diletta Leotta è diventata mamma bis (il 9 maggio scorso) con la nascita del suo secondogenito, Leonardo, avuto dal marito, il portiere Loris Karius dopo la piccola Aria. Dopo le foto poche pubblicate il giorno della sua nascita e il breve reel sul. 🔗 Leggi su Today.it

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Diletta Leotta mamma bis, è nato Leonardo: i primi scatti di famigliaUna nota conduttrice ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall’unione con il marito.

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Diletta Leotta reddit

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