Sono state consegnate le premiazioni nella Sala Pegaso della Provincia nell’ambito del concorso #Solounminuto, dedicato ai cortometraggi molto brevi. Il concorso è stato ideato da Lorella Ronconi e fa parte del Clorofilla film festival. La cerimonia ha visto premiati i migliori cortometraggi partecipanti, senza ulteriori dettagli sui vincitori o le categorie.

Si sono svolte i nella Sala Pegaso della Provincia le premiazioni di #Solounminuto, il concorso per cortissimi ideato da Lorella Ronconi nell’ambito del Clorofilla film festival. Il primo riconoscimento è andato a Stefano Bergamino per ’ Grey light ’ realizzato appositamente per questo concorso come ha spiegato l’autore in un videomessaggio. Il corto ha vinto perché "riesce a sintetizzare una storia, anzi una vita e un amore, attraverso il filtro della poesia, ponendo al centro una tematica, purtroppo attuale, sulla quale tenere sempre i riflettori accesi". Secondo classificato ’ Happy new war ’ di Massimiliano Nocco e Filippo Principi che ha vinto "per la capacità di condensare in un’efficace metafora visiva il cinismo della contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I premiati alla sala Pegaso del concorso dei corti #Solounminuto

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