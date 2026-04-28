Il nono concorso di grafica "Elios Lippi - Miti e leggende di Viareggio e della Versilia di ieri come di oggi" ha proclamato i vincitori. La premiazione (nella foto) si è svolta domenica al Museo della Marineria e alla fine è stata offerta una merenda a tutti i bimbi grazie al contributo dell’Associazione umanitaria Germoglio onlus. Queste le cinque classi vincitrici: IIA La Tenuta; lC Leone Sbrana; VA Leone Sbrana; IIA Lambruschini; IllB Leone Sbrana; IlC Leone Sbrana. Il concorso è stato promosso dall’associazione culturale Terra di Viareggio con la Confraternita della Ss.Annunziata e in collaborazione con l’associazione Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione e il Museo della Marineria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorso Lippi. Tutti i premiati alla Marineria

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