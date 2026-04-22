Concorso L' impresa dei tuoi sogni premiati gli studenti del team dell' istituto Archimede

Quindici squadre e più di 150 studenti si sono sfidati nella 25ª edizione di “L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Catania. L'iniziativa mira a diffondere la cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole superiori e quest’anno si è conclusa con la selezione di tre gruppi che accederanno alla finale regionale di Siracusa. La competizione coinvolge giovani provenienti da diverse scuole della zona.