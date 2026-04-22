Concorso L' impresa dei tuoi sogni premiati gli studenti del team dell' istituto Archimede
Quindici squadre e più di 150 studenti si sono sfidati nella 25ª edizione di “L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Catania. L'iniziativa mira a diffondere la cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole superiori e quest’anno si è conclusa con la selezione di tre gruppi che accederanno alla finale regionale di Siracusa. La competizione coinvolge giovani provenienti da diverse scuole della zona.
Quindici squadre, oltre 150 studenti, tre posti per la finale regionale di Siracusa. Sono i numeri della 25ª edizione de “L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto formativo dei Giovani imprenditori di Confindustria Catania per la diffusione della cultura d’impresa nelle scuole. Economia circolare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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