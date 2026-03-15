Arsenal Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League

Dowman, giocatore dell'Arsenal, ha segnato un gol che lo rende il più giovane marcatore nella storia della Premier League. Con questa rete, ha superato il precedente record stabilito da altri giovani attaccanti. La partita si è conclusa con questa impresa, che ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. La sua presenza in campo ha segnato un momento importante per il club.

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