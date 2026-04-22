Geostoria scompare entra l'Intelligenza artificiale | i nuovi programmi per i licei del ministero di Valditara

Il ministero dell’istruzione ha pubblicato le nuove Indicazioni Nazionali per i programmi dei licei, introdotte dal ministro Valditara. Tra le modifiche più evidenti vi sono la soppressione della Geostoria nel primo biennio e l'inserimento di corsi dedicati all’Intelligenza Artificiale. Questi aggiornamenti modificano i contenuti e le priorità dell’offerta formativa, con l’obiettivo di adeguarla alle esigenze attuali del mondo scolastico e tecnologico.

Arrivano le Indicazioni Nazionali per i programmi scolastici per i licei, proposti dal ministero di Valditara: tra le novità c'è l'addio alla Geostoria nel biennio e l'arrivo dell'Intelligenza Artificiale a scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate I nuovi programmi dei licei: Geostoria addio, arriva l'intelligenza artificialeAGI - È stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei: si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di... Licei, ecco i nuovi programmi: scompare la Geostoria, entra l’IA, rilancio della lettura. Coinvolti gli studenti per la prima voltaNon una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Guardian sulla sindaca Salis: Una candidata progressista prende slancio; Zuppi: I giovani vivono il presente. Non rendiamo il mondo invivibile: si tratta di scegliere; La sua matita contro l’oblio Filippi, pittrice partigiana che della memoria fece arte; A Bari apre la nuova sede di Elt Group, leader nei sistemi di difesa elettronica: Cento assunzioni. Addio alla geostoria e l’AI entra nella matematica, ecco i nuovi programmi per i liceiPubblicato il testo licenziato dalla commissione ministeriale: filosofia anche scritta, più lettura dei testi classici e spazio all’educazione alle relazioni. ilsole24ore.com Licei, ecco i nuovi programmi: scompare la geostoria e entra l’intelligenza artificialeLa disciplina, né carne né pesce, è stata da sempre criticata dai docenti dei licei. La riforma Gelmini ha creato un ibrido soltanto per tagliare le ore al solo scopo di tagliare 87mila cattedre e ris ... repubblica.it Licei, ecco i nuovi programmi: scompare la Geostoria, entra l’IA, rilancio della lettura. Coinvolti gli studenti per la prima volta x.com Licei, ecco i nuovi programmi: scompare la Geostoria, entra l’IA, rilancio della lettura. Coinvolti gli studenti per la prima volta- facebook