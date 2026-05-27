Un uomo è stato assolto dopo undici anni di processo per il caso “Mafia Capitale”. All’epoca aveva poco più di quarant’anni, con una figlia di un anno, e ricopriva il ruolo di capogruppo in consiglio comunale del PD. La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’assoluzione, dopo un lungo procedimento durato oltre un decennio. La sua posizione è stata confermata in tribunale, senza condanne né richieste di pena.

«All’epoca avevo poco più di quarant’anni e mia figlia era nata da un anno. Ero capogruppo in consiglio comunale per il PD. Quando iniziarono a uscire gli articoli sul mio coinvolgimento nell’inchiesta, non avevo ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. Prima di riceverlo passarono quasi due anni» Storico dell’alimentazione, è ricercatore e docente su temi legati al cibo e alla sostenibilità in programmi universitari internazionali. Nel 2013 fu eletto consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma e poi presidente del gruppo del PD. Dal 2015 ha abbandonato la politica attiva. Di quelle terribili settimane mi sono rimasti impressi due articoli di giornale, uno di Repubblica e l’altro del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I miei undici anni a processo per ”Mafia Capitale“. Assolto

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