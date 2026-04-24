Mafia limbo per l’imprenditore | nuovo processo dopo 15 anni
Dopo quindici anni, la Cassazione ha deciso di rinviare il procedimento giudiziario contro un imprenditore di Palermo, coinvolto in un procedimento legato a un'inchiesta sulla mafia. Il caso, che riguarda accuse di associazione mafiosa, torna così davanti ai giudici del capoluogo siciliano. La decisione si basa su una revisione delle procedure e delle evidenze presentate nel corso degli anni.
? Cosa sapere La Cassazione rimanda a Palermo il processo per l'imprenditore Giuseppe Messia dopo 15 anni.. Il nuovo giudizio sulla pena potrebbe determinare la libertà dell'imputato già condannato.. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio in Corte di Appello a Palermo per l’imprenditore Giuseppe Messia, coinvolto in un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa che si trascina ormai da ben 15 anni. Il rinvio nasce dalla necessità di riesaminare la posizione dell’uomo, il cui nome apparve nel 2014 durante le operazioni del blitz Apocalisse, un’inchiesta che in quel periodo colpì duramente il mandamento di Tommaso Natale, portando alla condanna della quasi totalità degli imputati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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