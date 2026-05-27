I Mercati saraceni accendono il piccolo borgo per una giornata di condivisione e impegno civile

Una domenica speciale nel cuore della Romagna, dove la solidarietà, la cultura e il piacere delle cose di una volta si incontrano nello spazio di un'unica giornata. Domenica 31 maggio, il comune di Mercato Saraceno si appresta a ospitare due manifestazioni di grande richiamo che animeranno il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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