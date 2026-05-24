A Mandello una giornata di impegno a tutela del territorio con la protezione civile

Notizia in breve

A Mandello del Lario, il 24 maggio, dalle 8, si sono svolte operazioni di tutela del territorio presso i giardini comunali. Il nucleo di Protezione civile, guidato dal capogruppo, ha coordinato le attività di volontari e operatori locali. La giornata ha visto interventi di monitoraggio e interventi di prevenzione ambientale. Nessun dettaglio su specifici interventi o risultati.