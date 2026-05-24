A Mandello una giornata di impegno a tutela del territorio con la protezione civile

Da leccotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mandello del Lario, il 24 maggio, dalle 8, si sono svolte operazioni di tutela del territorio presso i giardini comunali. Il nucleo di Protezione civile, guidato dal capogruppo, ha coordinato le attività di volontari e operatori locali. La giornata ha visto interventi di monitoraggio e interventi di prevenzione ambientale. Nessun dettaglio su specifici interventi o risultati.

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Un'altra giornata di impegno e lavoro a tutela del territorio. Dalle 8 di sabato 24 maggio, presso l'area giardini di Mandello del Lario sono in atto una serie di operazioni da parte del nucleo di Protezione civile coordinate dal capogruppo Valter Mariani. Una trentina i volontari chiamati alle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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