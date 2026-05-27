I lavori al campanile pendente di Portogruaro iniziano il 15 giugno

I lavori di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea Apostolo a Portogruaro inizieranno lunedì 15 giugno. Le operazioni prevedono interventi di consolidamento e tutela dell'edificio, che si trova in condizioni da valutare. La data di inizio è stata comunicata dall'amministrazione comunale, senza indicare la durata prevista delle operazioni. Nessun altro dettaglio sui metodi o sui tempi è stato reso noto.

Inizieranno lunedì 15 giugno i lavori di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea Apostolo. Il comune di Portogruaro ha infatti finalmente concluso la gara con successivo affidamento degli interventi previsti alla torre civica, il cui cantiere verrà gestito dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Campane del Duomo di Lugugnana di Portogruaro distesa delle 3 campane maggiori

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