Dal 9 giugno iniziano i lavori in via Paglia | restringimenti della carreggiata zona 30 e divieto di sosta

A partire da martedì 9 giugno, inizieranno i lavori di riqualificazione urbana in via Paglia. Durante questa fase, verranno effettuati restringimenti della carreggiata, sarà istituita una zona 30 e sarà vietato il sosta lungo alcune parti della strada. La durata stimata delle operazioni non è ancora stata comunicata, ma le modifiche alla viabilità saranno operative per tutta la durata dei lavori. I residenti e gli utenti sono invitati a rispettare le nuove disposizioni temporanee.

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Prenderà il via martedì 9 giugno la prima fase dei lavori di riqualificazione urbana di via Paglia, nel tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa, uno dei progetti strategici dell’Amministrazione comunale per il miglioramento della qualità urbana, della sicurezza e della vivibilità del comparto compreso tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino. Durante questa prima fase dei lavori, dal 9 giugno al 7 novembre 2026, nel tratto di via Paglia compreso tra via Bonomelli e via Paleocapa, per consentire l’avanzamento del cantiere in sicurezza saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. L’avvio del cantiere riguarderà, in particolare, l’adeguamento e il rifacimento dei sottoservizi interrati da parte di E-Distribuzione, attraverso lavori affidati alla società Valtellina S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAS LOCURAS DE DON QUIJOTE (2006) | Película Completa en Español HD Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavori sul Lungomare Trieste a Salerno: scattano divieto di sosta e restringimenti Leggi anche: Lavori di messa in sicurezza al canale: scattano divieti e restringimenti sulla carreggiata