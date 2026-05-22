Dal 9 giugno iniziano i lavori in via Paglia | restringimenti della carreggiata zona 30 e divieto di sosta

Da bergamonews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da martedì 9 giugno, inizieranno i lavori di riqualificazione urbana in via Paglia. Durante questa fase, verranno effettuati restringimenti della carreggiata, sarà istituita una zona 30 e sarà vietato il sosta lungo alcune parti della strada. La durata stimata delle operazioni non è ancora stata comunicata, ma le modifiche alla viabilità saranno operative per tutta la durata dei lavori. I residenti e gli utenti sono invitati a rispettare le nuove disposizioni temporanee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prenderà il via  martedì 9 giugno  la  prima fase dei lavori di riqualificazione urbana di via Paglia,  nel tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa, uno dei progetti strategici dell’Amministrazione comunale per il miglioramento della qualità urbana, della sicurezza e della vivibilità del comparto compreso tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino. Durante questa  prima fase dei lavori,  dal 9 giugno al 7 novembre 2026,  nel tratto di via Paglia compreso tra via Bonomelli e via Paleocapa, per consentire l’avanzamento del cantiere in sicurezza saranno introdotte alcune  modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. L’avvio del cantiere  riguarderà, in particolare, l’adeguamento e il rifacimento dei  sottoservizi interrati  da parte di  E-Distribuzione, attraverso lavori affidati alla società Valtellina S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LAS LOCURAS DE DON QUIJOTE (2006) | Película Completa en Español HD

Video LAS LOCURAS DE DON QUIJOTE (2006) | Película Completa en Español HD

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lavori sul Lungomare Trieste a Salerno: scattano divieto di sosta e restringimenti

Leggi anche: Lavori di messa in sicurezza al canale: scattano divieti e restringimenti sulla carreggiata

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web