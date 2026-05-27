A Monterosso, la pizzeria propone ogni settimana un trancio gourmet con abbinamenti insoliti e gustosi, mentre il trancio del mese utilizza ingredienti tradizionali delle diverse regioni italiane. La proposta varia regolarmente, offrendo combinazioni differenti per i clienti. La pizzeria si distingue per la creatività e la qualità delle sue pizze, che vengono aggiornate frequentemente con nuove varianti. La scelta dei tranci si basa su ricette che combinano elementi innovativi e tradizionali italiani.

Articolo. C’è il trancio della settimana, con abbinamenti inusuali e golosi, e quello del mese con ingredienti tradizionali delle regioni d’Italia: alla «Pizzeria dei Portici» di Monterosso la pizza è sempre speciale. Disponibile anche a domicilio con Deliveroo e Just Eat. Alla «Pizzeria dei Portici», in zona MonterossoStadio, la pizza alta al trancio incontra gusto e qualità. Il nostro impasto, preparato con farine di grani antichi e lievitato 24 ore, garantisce una pizza soffice, leggera e ricca di sapore. Ogni settimana proponiamo il «Trancio della settimana», una pizza speciale in promozione pensata per far scoprire nuovi abbinamenti a un prezzo vantaggioso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I golosi tranci gourmet di «Pizzeria dei Portici»

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