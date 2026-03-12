Nell' ex osteria in riva al lago di Garda ha aperto una pizzeria gourmet

Nell'ex osteria in riva al lago di Garda è stata inaugurata una pizzeria gourmet chiamata Otto Pizza Contemporanea. Dopo lavori di restyling, il locale che ospitava l'ex

Dopo lunghi lavori di restyling, il locale che ospitava l'ex "Salfor" è tornato a vivere. Nell'edificio comunale di via San Cassiano, collocato in uno dei tratti più suggestivi della passeggiata ciclopedonale tra Padenghe e Moniga, ha aperto la scorsa settimana Otto Pizza Contemporanea. Si tratta di una pizzeria gourmet: "'Contemporanea' – scrivono i titolari – significa lievito madre e ricerca di ingredienti che rendano la pizza un percorso di alta qualità". L'inaugurazione è avvenuta venerdì 6 marzo: il ristorante resterà aperto lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 19 alle 22.30, mentre venerdì e sabato chiuderà alle 23 (martedì è il giorno di chiusura). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

