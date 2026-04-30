Portici carabiniere a processo | fece chiudere una pizzeria per l’odore di cibo

A Portici, un carabiniere è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver ordinato la chiusura di una pizzeria a causa degli odori provenienti dalla cucina. L’indagine ha accertato che l’episodio riguarda presunti comportamenti illeciti legati all’abuso d’ufficio e al falso. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge l’ufficiale, con le accuse formulate dal pubblico ministero.

A Portici un carabiniere finisce a processo con l'accusa di aver fatto chiudere una pizzeria a causa degli odori di cucina: contestati l'abuso d'ufficio e il falso. La città di Portici finisce al centro di un singolare caso giudiziario che vede coinvolto un rappresentante delle forze dell'ordine. Un militare dell'Arma è stato infatti citato a giudizio con l'accusa di aver abusato del proprio ruolo per far sospendere l'attività di un locale del posto. Secondo l'impostazione accusatoria, il carabiniere avrebbe agito spinto da un fastidio personale legato alle esalazioni provenienti dalle cucine della pizzeria, situata nei pressi della sua abitazione a Portici, utilizzando i suoi poteri in modo improprio per ottenere la chiusura dell'esercizio commerciale.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Portici, carabiniere a processo: fece chiudere una pizzeria per l’odore di cibo Notizie correlate Pizzeria chiusa per “puzza di pizza” a Portici, carabiniere citato a giudizio per tentata violenza privataUn carabiniere è stato citato a giudizio a Portici (Napoli) per la vicenda della pizzeria chiusa per "puzza di pizza"; la storia causò anche uno... Una pizzeria vip e una pizzeria popolare a Milano e altre cose buone nel weekend dal 20 al 22 febbraio 2026Parliamo di Le Specialità, storica pizzeria milanese diventata negli anni un punto di riferimento per la città e per un pubblico internazionale. Contenuti e approfondimenti Pizzeria chiusa per puzza di pizza a Portici, carabiniere citato a giudizio per tentata violenza privataUn carabiniere è stato citato a giudizio a Portici (Napoli) per la vicenda della pizzeria chiusa per puzza di pizza; la storia causò anche ... fanpage.it «Pizzeria chiusa per puzza» carabiniere dal gip per tentata violenza privataTentato delitto di violenza privata. È con questa accusa che il pubblico ministero Immacolata Sica ha disposto la citazione in giudizio dinanzi al gip del tribunale di Napoli per ... ilmattino.it