Giovedì letterari – leggere tra le righe

Giovedì letterari torna presso IKOS AgeForm con un evento dedicato all'arte come strumento di cura. L'incontro si focalizza su temi come l'arteterapia, le neuroscienze e il benessere emotivo, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e pubblico. Questa iniziativa apre ufficialmente la nuova stagione culturale della scuola, riunendo appassionati e professionisti interessati alle connessioni tra creatività e salute mentale.

IKOS presenta l’incontro su “L’arte come cura” tra arteterapia,neuroscienze e benessere emotivoRitorna il ciclo dei “Giovedì Letterari” in IKOS AgeForm, un appuntamento che inaugura la nuova stagione culturale della scuola. Ad aprire il calendario saranno gli incontri letterari in terrazza.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Giovedì letterari, a maggio appuntamento con i gialli: primo incontro con Marco ParacchiniNell'anno del 50esimo anniversario della morte di Agatha Christie i Giovedì letterari dedicano il mese di maggio alla letteratura gialla.