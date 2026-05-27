I giovani incontrano il futuro appuntamento a Pietrafitta con Next Stop Gen2Gen

A Pietrafitta si è svolto l’ultimo incontro del festival “Aspettando il Gen2Gen”, organizzato dall’impresa sociale under 35 Generazione T. La manifestazione, che ha coinvolto sei tappe tra Perugia, Magione e Piegaro, si è conclusa con un evento dedicato ai giovani e al loro rapporto con il futuro. L’iniziativa ha previsto incontri e dibattiti rivolti a generazioni emergenti, con l’obiettivo di creare connessioni tra giovani, territori e istituzioni.

Generazione T, impresa sociale under 35 che opera con l’obiettivo di creare un ponte tra nuove generazioni, territori e istituzioni, conclude con successo i primi incontri di “Aspettando il Gen2Gen”, il festival itinerante che si è articolato in sei appuntamenti tra Perugia, Magione, Piegaro e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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