A Napoli, presso la Stazione Marittima, si sta svolgendo un evento dedicato ai giovani e alla produzione italiana. L'iniziativa coinvolge studenti, professionisti e rappresentanti del settore manifatturiero, che si confrontano su progetti e opportunità future. L'incontro si concentra sul ruolo dei giovani nel rafforzare e promuovere l’eccellenza delle imprese italiane.

Nel cuore pulsante di Napoli, presso la Stazione Marittima, si sta svolgendo un incontro cruciale che ridefinisce il rapporto tra giovani talenti e l’eccellenza manifatturiera italiana. Mercoledì 25 marzo 2026, Assosomm si è unito al Giro d’Italia del Made in Italy per trasformare le competenze dei giovani in asset strategici per le filiere produttive. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Imprese e Competenze con la collaborazione della Casa del Made in Italy e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, non è solo una giornata di eventi ma un vero e proprio laboratorio di orientamento professionale. Studenti, rappresentanti delle imprese e istituzioni sono riuniti per discutere come il saper fare italiano possa diventare un patrimonio competitivo a livello globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: giovani e Made in Italy si incontrano per il futuro

Articoli correlati

Assosomm partner del “Giro d'Italia del Made in Italy”: a Napoli una giornata dedicata ai giovani, alle competenze e al futuro del lavoroNapoli, 25 marzo 2026 – Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, è Partner della prima tappa del Giro d'Italia del Made in Italy,...

Premio Mics Futuro Made in Italy: presentati a Napoli i progetti finalistiSi è svolto ieri a Napoli il Demo Day del Premio “MICS Futuro Made in Italy – Call 4 Circular Startup”, iniziativa nata per ridisegnare il Made in...

Tutto quello che riguarda Napoli giovani e Made in Italy si...

Temi più discussi: Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talenti; Recruiting Made in Italy Napoli 2026: Trova i Tuoi Prossimi Talenti il 27 Marzo; Cagliari, quella panchina made in Naples; GUIDO BOURELLY: GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA NAPOLI PER I GIOVANI.

Assosomm partner del Giro d’Italia del Made in Italy: a Napoli una giornata dedicata ai giovani, alle competenze e al futuro del lavoroStudenti, imprese e istituzioni si incontrano a Napoli per costruire il futuro del lavoro nel Made in Italy, tra orientamento, formazione e nuove competenze richieste dal mercato ... msn.com

Napoli, incontro tra scuole, imprese e giovani talenti per il Giro d’Italia Made in ItalySi terrà il prossimo 27 marzo, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del Giro d’Italia del Made in Italy che prenderà il via da Napoli ed è realizzata nell’ambito della Giornata Nazionale del ... napoli.repubblica.it

CATTIVE NOTIZIE PER IL NAPOLI DALLA SERIE A LA CLASSIFICA FA DISCUTERE - facebook.com facebook

#dimartedi Festeggiamenti al tribunale di Napoli, Gratteri: "Un momento di euforia, abbiamo avuto tutti paura" x.com