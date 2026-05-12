Stella di mare Nicola Paone torna in libreria con un romanzo familiare

Un nuovo romanzo familiare di Nicola Paone, intitolato “Stella di mare”, è uscito nelle librerie. Nel racconto, Vincenzo Miraglia, un uomo di statura minuta e magro, si appassiona alla letteratura leggendo un classico di Jane Austen. La narrazione si apre con questa scena, che rappresenta un momento di svolta per il protagonista. Il libro di Paone si inserisce in un contesto letterario che esplora le dinamiche familiari e i personaggi che le abitano.

di Giuseppe Picciano Galeotto fu “Ragione e sentimento”. Vincenzo Miraglia, uno scricciolo d’uomo magro come uno stecchino, legge tutt’un fiato il romanzo di Jane Austin e si innamora della letteratura. Il libro gliel’ha prestato Marta, donna bella e volitiva, sua datrice di lavoro, moglie del notaio Gennaro Buonanno, individuo viscido e donnaiolo incallito, titolare di un prestigioso studio al Rettifilo. La donna ha capito che a quel ragazzo silenzioso, educato e ancora non avvezzo alle miserie del genere umano, piace leggere, ma soprattutto che potrebbe avere talento nello scrivere. Il giovane però, vive una situazione familiare insopportabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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