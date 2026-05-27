I Dormienti di Mimmo Paladino | Un rifugio dalla sovraesposizione
Oltre quindici anni dopo la personale a Palazzo Reale, Mimmo Paladino torna a esporre le sue opere a Milano, stavolta nella location di Palazzo Citterio, dal 16 maggio al 26 luglio. La mostra "Paladino", curata da Lorenzo Madaro e realizzata da La Grande Brera in collaborazione con l’Archivio Paladino, ripercorre l’intera serie dei Dormienti, composta da 32 sculture realizzate in terracotta, tutte provenienti dalla stessa matrice ma combinate diversamente a seconda dello spazio che le accoglie. I corpi dei Dormienti, che ricordano i resti inermi degli abitanti di Pompei e Ercolano, sorpresi dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., in realtà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Temi più discussi: Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico; I Dormienti di Mimmo Paladino: Un rifugio dalla sovraesposizione; I ‘Dormienti’ di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio: In silenzio come nelle cattedrali; Da Paladino alla Tape art: nuove esposizioni d'arte contemporanea.
Venerdì scorso a Milano, La Grande Brera, prima al Bar Jamaica per un aperitivo e per ricordare Piero Manzoni, quindi Palazzo Citterio, Via Brera 12, I DORMIENTI di MIMMO PALADINO ... che già ebbi modo di vedere a Londra, alla Roundhouse, non pochi a facebook
I Dormienti di Mimmo Paladino: l’umanità sospesa abita Palazzo Citterio milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
I Dormienti di Mimmo Paladino: Cercano un rifugio nel mondo h24. E sognano di superare ogni limiteA Palazzo Citterio le 32 sculture in terracotta realizzate dall’artista negli anni Novanta ispirato da Moore. In mostra fino al 26 luglio anche disegni inediti creati nel 1973 inseguendo il mito di Ic ... ilgiorno.it
Mimmo Paladino. I DormientiA Palazzo Citterio a Milano i Dormienti di Mimmo Paladino dialogano con la Sala Stirling e opere su carta del 1973. itinerarinellarte.it