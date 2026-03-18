Ad alcuni club Open Var non piace | sovraesposizione mediatica La Stampa

Alcuni club di calcio esprimono disappunto riguardo all’uso della tecnologia Var, ritenendola troppo presente nei media e nelle cronache sportive. La questione riguarda sia gli arbitri che gestiscono le decisioni che le squadre coinvolte, che lamentano un’eccessiva esposizione mediatica legata all’utilizzo di questa tecnologia durante le partite. La discussione si concentra sui risvolti pratici e sulla percezione pubblica del sistema.

Opera Var non piace solo agli arbitri ma anche ai club. Lo ha scritto Il Giornale con Franco Ordine, e lo scrive anche La Stampa con Stefano Scacchi. La Stampa scrive di alcun club senza specificare quali. Noi un’idea ce la siamo fatta. Scrive La Stampa: Secondo i vertici arbitrali e alcuni club, è stata alimentata una sovraesposizione mediatica che rischia di provocare più danni che benefici generando insicurezza in tanti direttori di gara. Con la conseguenza di prolungare di qualche giorno la durata delle polemiche. Quasi ogni turno di questo campionato è stato contraddistinto dalle proteste di allenatori o dirigenti, provocate anche da interpretazioni spesso difformi di dinamiche simili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ad alcuni club Open Var non piace: sovraesposizione mediatica (La Stampa) Articoli correlati La chiusura di Open Var piace ad arbitri e club (grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo)La chiusura di Open Var piace ad arbitri e club (che grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo) Open Var va verso la chiusura. Perché ad alcuni cani piace stare sotto la pioggiaAlcuni cani amano la pioggia per via degli stimoli olfattivi, per gioco o esperienze positive. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ad alcuni club Open Var non piace... Temi più discussi: Open VAR rischia già di chiudere! Alcuni club: E’ inutile. Dall’AIA: Siamo gli unici che…; Nel caos arbitri finisce in discussione anche Open Var: riflessioni in corso; Polemiche arbitrali, Open Var di Dazn potrebbe non essere confermato; Caos arbitri, Open Var paga per tutti: pronto lo stop in Serie A. La chiusura di Open Var piace ad arbitri e club (grazie a cronisti compiacenti accreditano narrazioni di comodo)Ordine sul Giornale scrive che la chiusura di Open Var fa piacere sia agli arbitri che ai club: potranno indirizzare narrazioni di comodo ... ilnapolista.it Open VAR rischia già di chiudere! Alcuni club: E’ inutile. Dall’AIA: Siamo gli unici che…Sono in corso riflessioni tra Figc e Aia sull'opportunità di far proseguire nella prossima stagione Open Var: le ultime ... msn.com Open VAR analizza il gol di Conceição: per l'AIA la posizione di Koopmeiners era un ostacolo per il portiere. #Conceicao #Juve #OpenVAR #Arbitri #juventusnews24 - facebook.com facebook #Gravina: "Open Var Apriremo riflessione su pro e contro con Aia per la prossima stagione" x.com