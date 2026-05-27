I diamanti di Sabalenka Sinner rètro E poi paillettes lupi e Il tennis sfila a Parigi
Durante il torneo di Roland Garros, le giocatrici e i giocatori hanno sfoggiato abiti e accessori di alta moda. Tra i dettagli più evidenti, spiccavano diamanti e paillettes sui vestiti, mentre alcune divise sono state arricchite da elementi come lupi e dettagli glitterati. La passerella di stile si è mescolata con le sfide sul campo, creando un mix tra sport e moda che ha attirato l’attenzione del pubblico.
“Vestiti ogni giorno come se dovessi incontrare il tuo peggior nemico e il tuo più grande amore”, diceva l’icona della moda Coco Chanel. O, se l’appuntamento è sul mattone macinato del Philippe-Chatrier, come se dovessi affrontare il tuo rivale più feroce. In questi primi giorni di Roland Garros, oltre ai colpi impossibili, al dibattito sui compensi e a un caldo da record, abbiamo visto anche paillettes, capi custom, giacche esclusive e gioielli dal valore più alto di certi prize money. Del resto siamo a Parigi, dove la moda è quasi una religione e perfino il tennis finisce per adeguarsi, con campi trasformandoti in passerelle perfette per esprimere il proprio stile, dove una giacca può diventare manifesto e un kit personalizzato una dichiarazione d’intenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sabalenka y Sinner se divierten juntos
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