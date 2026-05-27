A Venezia, le preferenze degli ex sostenitori del Movimento 5 Stelle hanno portato a risultati decisivi. In Calabria, il partito di centrodestra ha registrato un forte incremento di consensi, con un balzo significativo di Forza Italia. I dati delle preferenze evidenziano un cambiamento nelle preferenze degli elettori, con una maggiore affermazione dei partiti di destra rispetto alle scorse consultazioni. La situazione si sta delineando con nuove tendenze nel panorama politico locale.

Il campo largo è alla ricerca del premio di consolazione dopo la batosta di domenica e lunedì alle amministrative. L’ineffabile Francesco Boccia, capogruppo al senato del Pd, dice: «Sono tutte storie, test così non cambiano nulla e poi Venezia è governata da 11 anni dal Centrodestra. Cinque anni fa con Brugnaro avevano 25 punti in più». Elly Schlein ripete: «Uniti vinciamo, puntiamo alle politiche». Simone Venturini intanto si gode la vittoria. A Un Giorno da Pecora gli chiedono: «I leader del campo largo sono venuti tutti, pensa che qualcuno di loro le abbia dato una mano?». E lui risponde: «Conte, Schlein, Fratoianni, ma Conte più di tutti perché è stato il peggior premier degli ultimi anni». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I delusi del M5s han virato a destra

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