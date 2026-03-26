Alternativa a destra e a Cateno De Luca | M5S spiega perché lancia il fronte comune con Controcorrente

Il Movimento 5 Stelle e Controcorrente hanno annunciato l’avvio di un percorso comune a Messina in vista delle prossime amministrative. L’obiettivo è creare un fronte politico che si opponga alle forze di destra e a Cateno De Luca, i cui schieramenti attuali dominano la scena locale. La collaborazione tra i due gruppi mira a presentare un’alternativa politica nel contesto cittadino.

L’intesa tra pentastellati e il movimento di La Vardera in vista delle elezioni amministrative. Antonio De Luca: "Percorso condiviso su legalità, ambiente e opposizione ai principali schieramenti cittadini" Il Movimento 5 Stelle e Controcorrente avviano a Messina un percorso comune in vista delle amministrative, puntando a costruire un fronte politico alternativo agli attuali schieramenti cittadini. L’iniziativa sarà illustrata nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa congiunta con il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che dovrebbe svolgersi lunedì prossimo ma non sono ancora stati resi noti luogo e orario. A spiegare la linea è il capogruppo M5S all’Ars, Antonio De Luca, che inquadra l’intesa come un progetto fondato su temi condivisi e su una precisa collocazione politica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - “Alternativa a destra e a Cateno De Luca”: M5S spiega perché lancia il fronte comune con Controcorrente Articoli correlati Cateno De Luca lancia il "governo di liberazione" in Sicilia: "Se 36 deputati si dimettono si va al voto entro ottobre"« Lo statuto prevede che se 36 deputati si dimettono si vada ad elezioni anticipate per la presidenza della Regione Siciliana, entro 90 giorni . Caltagirone, Pd e M5S tendono la mano a De Luca: "Costruiamo insieme un'alternativa al centrodestra"«È fondamentale sapere come risolvere i problemi per governare una regione che ha un bilancio importante ma anche tantissime criticità che ci... Una selezione di notizie su Alternativa a destra e a Cateno De Luca... Temi più discussi: EleMe2026, il M5S presenterà una lista insieme a Controcorrente; Cinquestelle in lista con Controcorrente a Messina, siamo le vere forze di rottura; Elezioni, fuga da Forza Italia al IV Quartiere: Lauro candidato di Controcorrente; La senatrice del M5s Barbara Floridia: Il No avviso a Meloni, tocca a noi progressisti tenere vivo lo slancio. Elezioni Comunali Messina, è ufficiale la lista unica tra M5S e Controcorrente: alternativi alla destra ed a De LucaAntonio De Luca, Capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle annuncia che presenteremo regolarmente la nostra lista alle prossime elezioni amministrative di Messina, avviando un percorso elettorale con ... strettoweb.com Cinquestelle in lista con Controcorrente a Messina, siamo le vere forze di rotturaMESSINA – Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle, dà l’ufficialità. Come anticipato da Tempostretto, il M5S fa una lista a Messina assieme al movimento di Ismaele La Vardera, Cont ... tempostretto.it Cateno De Luca - facebook.com facebook