Il sondaggio politico del Tg La7 di oggi, martedì 10 marzo 2026, mostra un calo di consensi per Fratelli d’Italia e un aumento per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. La Lega si conferma l’unico partito di destra in crescita, mentre gli altri gruppi registrano variazioni significative. La rilevazione si basa sulle intenzioni di voto degli italiani in questo periodo.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 10 marzo 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 marzo 2026, tonfo FdI: balzo Pd e M5S, a destra cresce solo la Lega

Articoli correlati

Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 27 gennaio 2026, Meloni e FdI bene come Schlein e il Pd: giù M5S e FIPer chi voterebbero gli italiani martedì 27 gennaio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 3 marzo 2026, Vannacci punta la Lega e il Pd cala: chi vincerebbe oggiPer chi voterebbero gli italiani martedì 3 marzo 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Contenuti utili per approfondire Sondaggio politico

Temi più discussi: Sondaggio SWG per TGLA7 (9 marzo 2026): Fratelli d’Italia in calo, cresce il PD; Sondaggio Tg La7, Fratelli d'Italia cala e c'è un aggancio: il voto oggi; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 3 marzo 2026, Vannacci punta la Lega e il Pd cala: chi vincerebbe oggi; Sondaggi, la supermedia del 6 marzo 2026. Calo Fratelli d'Italia e PD. Cresce M5S.

Sondaggio La7: Fratelli d’Italia cala, Pd e M5S guadagnano terrenoL'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, datato 9 marzo 2026, offre uno spaccato estremamente nitido e dettagliato della situazione politica ... thesocialpost.it

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Fratelli d’Italia stabile e Pd scende. Vannacci supera AzioneGuadagna terreno Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che sale al 3,6% (+0,2%) e supera Azione di Carlo Calenda, in calo al 3,3%. Italia Viva di Matteo Renzi resta ferma al 2,2%. blitzquotidiano.it

Sondaggio politico del 9 marzo: come andrebbe se si votasse oggi - facebook.com facebook

Sondaggio politico del 9 marzo: come andrebbe se si votasse oggi x.com