I corpi e la politica | con la Flotilla i corpi tornano centrali nelle azioni simboliche

Durante le azioni della Flotilla, i partecipanti hanno usato i loro corpi come strumenti simbolici contro il potere. In situazioni di mancanza di rappresentanza politica, i corpi vengono spesso impiegati per esprimere proteste e rivendicazioni. La presenza fisica e il sacrificio personale diventano così un modo diretto di comunicare e richiedere attenzione alle questioni sociali e politiche.

Quando c'è un vuoto di rappresentanza i corpi vengono usati contro il potere: l'esempio della Flotilla e di chi ha scelto di mettere il proprio corpo nelle lotte politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sminuire quel che hanno ottenuto gli attivisti della Flotilla (pagandone il prezzo sui propri corpi) è un assist a chi cerca di circoscrivere il problema alle mele marce. Se loro dicono è solo Ben Gvir e colpiamo lui, non possiamo rispecchiarne la retorica dicen x.com

[World] - Freed Gaza flotilla activists allege Israeli abuse including rape | France24 reddit

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