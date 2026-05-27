I corpi e la politica | con la Flotilla i corpi tornano centrali nelle azioni simboliche
Durante le azioni della Flotilla, i partecipanti hanno usato i loro corpi come strumenti simbolici contro il potere. In situazioni di mancanza di rappresentanza politica, i corpi vengono spesso impiegati per esprimere proteste e rivendicazioni. La presenza fisica e il sacrificio personale diventano così un modo diretto di comunicare e richiedere attenzione alle questioni sociali e politiche.
Quando c'è un vuoto di rappresentanza i corpi vengono usati contro il potere: l'esempio della Flotilla e di chi ha scelto di mettere il proprio corpo nelle lotte politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Le attiviste e gli attivisti della Flotilla hanno reso visibile ciò che da mesi molte e molti denunciavano: la vita umana non viene riconosciuta come ugualmente degna. L’Occidente si scuote davvero solo quando la violenza tocca corpi percepiti come propri, bia facebook
Sminuire quel che hanno ottenuto gli attivisti della Flotilla (pagandone il prezzo sui propri corpi) è un assist a chi cerca di circoscrivere il problema alle mele marce. Se loro dicono è solo Ben Gvir e colpiamo lui, non possiamo rispecchiarne la retorica dicen x.com
[World] - Freed Gaza flotilla activists allege Israeli abuse including rape | France24 reddit
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