Maldive media locali | Morto un sub che cercava i corpi degli italiani Continuano le indagini L’ipotesi | Si sono persi nelle grotte – La diretta

Nelle Maldive, i media locali riferiscono che un sub è deceduto mentre cercava i corpi degli italiani scomparsi in un incidente avvenuto giovedì scorso. La Guardia costiera ha avviato le operazioni di immersione con l’obiettivo di recuperare i quattro subacquei italiani dispersi. L’ipotesi principale è che si siano persi nelle grotte sottomarine dell’area. Le indagini sono ancora in corso e continuano le ricerche nel tentativo di trovare i dispersi.

La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. La Farnesina ha sottolineato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio “Ghazee”. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il “Duke of York”, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. 🔗 Leggi su Open.online

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Tragedia delle Maldive, media locali: morto uno dei sub che cercava i corpi degli italiani

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