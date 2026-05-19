Italiani morti alle Maldive recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri | i quattro corpi trovati insieme nell' ultima grotta l' ipotesi effetto Venturi

Alle 14 di martedì 19 maggio, ora italiana, si sono concluse le operazioni di recupero condotte da sub-speleologi finlandesi nelle acque delle Maldive. I corpi di due italiani, un uomo e una donna, sono stati trovati e recuperati. In totale, sono stati trovati quattro cadaveri, tutti insieme all’interno di una grotta nell’atollo di Alimathaa. L'ipotesi avanzata riguarda un possibile effetto Venturi che avrebbe coinvolto i sub durante l’immersione, mentre le ricerche continuano per individuare eventuali dispersi ancora mancanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui