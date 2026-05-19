Italiani morti alle Maldive recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri | i quattro corpi trovati insieme nell' ultima grotta l' ipotesi effetto Venturi

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 14 di martedì 19 maggio, ora italiana, si sono concluse le operazioni di recupero condotte da sub-speleologi finlandesi nelle acque delle Maldive. I corpi di due italiani, un uomo e una donna, sono stati trovati e recuperati. In totale, sono stati trovati quattro cadaveri, tutti insieme all’interno di una grotta nell’atollo di Alimathaa. L'ipotesi avanzata riguarda un possibile effetto Venturi che avrebbe coinvolto i sub durante l’immersione, mentre le ricerche continuano per individuare eventuali dispersi ancora mancanti.

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Intorno alle 14 di martedì 19 maggio, ora italiana, si è conclusa la prima fase delle operazioni di recupero da parte del team di sub-speleologi specializzati finlandesi degli italiani morti, ancora dispersi, durante un'immersione nelle acque delle Maldive, nella grotta di Alimathaa nell'atollo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Maldive, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone, due dei quattro sub italiani morti

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