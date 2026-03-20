Convocati Olanda la decisione su Koopmeiners Koeman ha chiamato il centrocampista della Juve? La lista completa

Koeman ha convocato il centrocampista della Juventus per le prossime amichevoli con la nazionale olandese. La lista completa dei giocatori include anche Koopmeiners, che quindi sarà in campo con la maglia orange nei prossimi giorni. La selezione ufficiale è stata resa nota e comprende vari calciatori chiamati per le partite in programma.

Convocati Olanda, presente anche Koopmeiners nella lista di Koeman per le amichevoli in programma nei prossimi giorni. Ecco l’elenco completo. Il countdown per l’appuntamento calcistico più importante del pianeta è ufficialmente iniziato. La nazionale olandese, guidata da una generazione di talenti che milita nei principali campionati europei, sta affinando la condizione atletica e l’intesa tattica per farsi trovare pronta ai nastri di partenza. In attesa che cominci il Mondiale di calcio 2026, l’Olanda si prepara affrontando 3 partite amichevoli internazionali: rispettivamente contro la Norvegia, l’Ecuador e l’Algeria. Questi tre test rappresentano un banco di prova fondamentale per testare diverse soluzioni di gioco contro avversari provenienti da tre continenti differenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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