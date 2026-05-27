I consulenti di Sempio | ' Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l' aggressione'

Notizia in breve

I consulenti di Sempio hanno dichiarato che il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile e non può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto. Hanno anche precisato che il reperto non è sufficiente per formulare un’accusa scientificamente solida. La relazione tra il Dna e l’evento non è stata ritenuta come prova definitiva di aggressione.