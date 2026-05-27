I consulenti di Sempio | ' Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l' aggressione'
I consulenti di Sempio hanno dichiarato che il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile e non può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto. Hanno anche precisato che il reperto non è sufficiente per formulare un’accusa scientificamente solida. La relazione tra il Dna e l’evento non è stata ritenuta come prova definitiva di aggressione.
Non solo il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile, ma nemmeno "può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto" o "idoneo a fondare una conclusione accusatoria scientificamente robusta". Lo si legge nelle conclusioni della consulenza genetica tra quelle depositate ieri in Procura a Pavia da Liborio Cataliotti e Angela Taccia, i difensori di Andrea Sempio, ora accusato dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della giovane e il solo condannato in via definitiva per il delitto. Nel giorno in cui l'ex legale del 38enne Massimo Lovati è stato rinviato a giudizio... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Garlasco, la difesa di Sempio: «Il Dna sulle unghie Chiara non prova l'aggressione»
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Se a detta dei Sempio ai tempi , si sono indebitati e i soldi erano per gli avvocati , nel frattempo , che oltre agli avvocati si sono aggiunti anche flotte di consulenti , dove hanno trovato i soldi ? Hanno vinto alla lotteria , lotto ecc? #leieneinside #garlasco x.com
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Se A. Sempio dovesse mai crollare e confessare a che smacco vanno verosimilmente incontro gli avvocati? reddit
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