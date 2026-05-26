I consulenti incaricati hanno dichiarato che il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi non costituisce prova di un contatto aggressivo diretto. La relazione evidenzia che il materiale genetico trovato non può essere collegato a un'aggressione specifica. La questione del DNA rimane quindi priva di implicazioni definitive in relazione all'evento oggetto di indagine. Nessun altro dettaglio sul contenuto delle analisi è stato comunicato.

Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi non "può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto ". È quanto sostiene la consulenza genetica depositata ieri alla Procura di Pavia dalla difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco. La relazione tecnica, elaborata nella fase di chiusura delle indagini, mette in discussione il valore accusatorio delle tracce genetiche rinvenute sulla vittima. Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l'aggressione. Secondo i consulenti della difesa, infatti, il materiale genetico repertato non sarebbe pienamente identificabile e, anche nell’ipotesi di una compatibilità con Sempio, "tale dato non prova che egli abbia avuto un contatto aggressivo con la vittima, né che sia stato graffiato nel corso dell'azione omicidiaria". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, i consulenti di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova l’aggressione”

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Garlasco, la difesa di Sempio: «Il Dna sulle unghie Chiara non prova l'aggressione»

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