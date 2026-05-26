Andrea Sempio i consulenti | Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione

Il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, non è stato identificato dai consulenti di Andrea Sempio. La prova genetica non permette di stabilire un collegamento diretto con un possibile aggressore. La questione è stata discussa nel corso delle analisi legali, evidenziando che il materiale genetico presente non fornisce elementi certi sulla responsabilità.

Il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, per i consulenti di Andrea Sempio “non è identificabile”. E non “può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto”. Le conclusioni sono contenute nella consulenza genetica depositata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Garlasco, la difesa di Sempio: «Il Dna sulle unghie Chiara non prova l'aggressione»

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Garlasco, i consulenti di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova l’aggressione”I consulenti incaricati hanno dichiarato che il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi non costituisce prova di un contatto aggressivo diretto.

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