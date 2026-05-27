I comici di Colorado e Zelig protagonisti in Riviera per la nuova rassegna di cabaret Onde Comiche

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Riccione, sul palcoscenico di piazzale San Martino, si sono esibiti comici noti per le partecipazioni a programmi come Colorado e Zelig. La rassegna di cabaret “Onde Comiche” è iniziata il 2 giugno e si concluderà il 22 agosto, offrendo quattro serate con artisti italiani. La manifestazione si svolge lungo il lungomare, attirando pubblico di diverse età.

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Ride bene chi ride sul mare. A Riccione, sul palcoscenico di piazzale San Martino, arriva “Onde Comiche”, la nuova rassegna di cabaret che dal 2 giugno al 22 agosto propone quattro serate con alcuni dei protagonisti del panorama comico italiano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e sono a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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