I comici di Colorado e Zelig protagonisti in Riviera per la nuova rassegna di cabaret Onde Comiche

Notizia in breve

A Riccione, sul palcoscenico di piazzale San Martino, si sono esibiti comici noti per le partecipazioni a programmi come Colorado e Zelig. La rassegna di cabaret “Onde Comiche” è iniziata il 2 giugno e si concluderà il 22 agosto, offrendo quattro serate con artisti italiani. La manifestazione si svolge lungo il lungomare, attirando pubblico di diverse età.