Cabaret comicità e sketch protagonisti della nuova serata Cialtronight

Giovedì 12 marzo, sul palco del Naima Club torna "Cialtronight", lo spettacolo comico di Andrea Vasumi che da quattordici stagioni diverte il pubblico forlivese e non solo. “Quella in programma sarà una serata particolare, in collaborazione con il Festival del Cabaret di Martinafranca che, proprio quest'anno, festeggia i suoi 30 anni e ha scelto il Cialtronight e il Naima Club - spiega l'autore - per la prima data del suo tour celebrativo che comprenderà anche lo Zelig di Milano e il Caffè Teatro di Samarate. Mi rende orgoglioso il fatto che abbiano affiancato il nostro nome a due dei più importanti luoghi del cabaret in Italia, a testimonianza del fatto che, anche a Forlì, la comicità sia di casa”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Cabaret e improvvisazione guidano le serate "Cialtronight" di Andrea VasumiCon la stagione 2025/2026 torna a Forlì l’appuntamento con “Cialtronight”, lo spettacolo ideato e condotto dal comico forlivese Andrea Vasumi in...

Comicità e improvvisazione tornano al Naima Club con "Cialtronight"Per gli amanti della comicità dal vivo, il 15 gennaio 2026 torna il "Cialtronight", lo spettacolo ideato e condotto dal comico forlivese Andrea...

Tutto quello che riguarda Cabaret comicità e sketch protagonisti...

Temi più discussi: Cabaret al femminile, condivisione, chiacchiere e buona cucina; Risate, ricordi e note d'autore: spettacolo di cabaret con I Petrolini a Palermo; LEVERANO: Presentazione di di Amici di Sketch, il nuovo programma televisivo in onda in prima serata sull’emittente Telerama.; Che poi uno dice quello e quell'altro: il cabaret di Ivaldo Rulli al teatro Fenaroli di Lanciano.

Gag, musica e improvvisazione: su Telerama arriva Amici di SketchComicità di gruppo, satira popolare, sketch esilaranti e musica dal vivo: nasce Amici di Sketch, il nuovo programma in onda su Telerama in prima serata da sabato 28 marzo e che punta a riportare sul ... trnews.it

I 40 anni di Cabaret amoremio! Stabilite le date a Grottammare per l’appuntamento con la comicità più longevoCabaret amoremio! compie 40 anni nel 2025 e si regala un lifting: aggiunge alla classica denominazione anche quella di comedy festival per continuare a strizzare l’occhio alle giovani generazioni. Si ... corriereadriatico.it

Falsi D'autore. . Intervista esclusiva a Giusy Ferreri #falsidautore #cabaret #parodia #sicilia - facebook.com facebook