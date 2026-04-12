Domenica sera torna Zelig On, il programma di comicità in onda su Italia 1. La trasmissione, prevista per il 12 aprile, andrà in onda in prima serata e sarà composta da cinque appuntamenti settimanali. La serie propone performance di diversi comici, con una scaletta che include sketch e battute. La programmazione si svolgerà ogni sera, offrendo spettacoli di intrattenimento con vari artisti del settore.

Una domenica sera a tutta comicità. Il 12 aprile torna Zelig On, in onda in prima serata su Italia 1 per cinque appuntamenti settimanali. A condurre lo show, uno “spin-off” del classico Zelig presentato da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ancora una volta sono Lodovica Comello e Paolo Ruffini, con gli immancabili comici che si alternano sul palco tra artisti emergenti e qualche “vecchia gloria”. I talenti della comicità sul palco. Ad aprire le danze il 12 aprile sono diciannove artisti e artiste, pronti e pronte a sfidare le luci della ribalta a suon di risate. Un cast eterogeneo pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti e con una presenza femminile significativa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Zelig On, la scaletta dei comici su Italia 1

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Zelig on - Domenica 30 novembre, in prima serata su Italia 1