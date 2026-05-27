I civici una ricchezza Deciderà il sindaco se chiamarmi in giunta
Il sindaco deciderà se chiamare una assessora in giunta, dopo aver valutato i risultati ottenuti negli ultimi anni di lavoro. La decisione spetta esclusivamente a lui, secondo quanto dichiarato. La discussione riguarda il ruolo e la presenza di questa figura nel team amministrativo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui criteri di scelta. La questione si concentra sulla responsabilità decisionale del primo cittadino.
"Io assessora? Queste sono valutazioni che spettano al sindaco Marco Panieri. Deciderà lui, basandosi anche su quanto è stato costruito e realizzato in questi anni di lavoro". Chiara Sorbello, già capogruppo del Pd di Imola, ha incassato 473 preferenze ed è indicata da più parti come possibile new entry nella squadra del primo cittadino, non si pronuncia sulla composizione della prossima giunta, ma ragiona sul risultato elettorale acquisito. Sorbello, quali sono state, secono lei, le chiavi della vittoria così larga di Panieri? "È un risultato record in termini percentuali (oltre il 72%, ndr) che premia l’impegno di sindaco, giunta e del gruppo consigliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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