Oggi si riunisce una commissione che valuterà la posizione di due medici dell’Empolese Valdelsa. La questione riguarda alcune prescrizioni di farmaci considerate eccessive o non conformi alle normative, contestate dall’Asl. La decisione della commissione dovrà stabilire se il numero di ricette contestate sia congruo o meno, senza entrare nel merito delle motivazioni specifiche di ciascun caso.

Empolese Valdelsa, 14 aprile 2026 – Dovrebbe riunirsi oggi la commissione che deciderà (anche) sul caso dei due medici dell’Empolese Valdelsa ai quali l’Asl aveva contestato una serie di prescrizioni rilasciate ai propri pazienti per farmaci ritenuti non strettamente necessari o non mutuabili. Nell’ambito di una serie di controlli di routine sull’appropriatezza prescrittiva dei medici di medicina generale, ai due professionisti sono state in sostanza contestate ricette prescritte tra il 2023 e il 2024 che quantificavano in circa 10mila e 6mila euro il costo del mancato rispetto delle limitazioni previste dall’Aifa in termini di prescrizione di terapie farmacologiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici ’attenzionati’ per le ricette. Una commissione deciderà se il numero è ’congruo’ oppure no

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