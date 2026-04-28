Crisi a Salsomaggiore gli esponenti civici | Non abbiamo mai chiesto le dimissioni del sindaco e della giunta

A Salsomaggiore Terme, il sindaco ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dalla carica. La decisione arriva in un momento di tensione politica nel Comune, dove alcuni esponenti civici hanno dichiarato di non aver mai richiesto le dimissioni del primo cittadino e della giunta. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali nelle prossime ore.

Il sindaco di Salsomaggiore Terme Musile Tanzi ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni dalla carica di primo cittadino del Comune di Salsomaggiore Terme. L’atto diventerà efficace e irrevocabile decorsi venti giorni, salvo un’eventuale ricomposizione della maggioranza consiliare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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