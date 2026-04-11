Maxi risarcimento a moglie e figlia Morto dopo l’intervento chirurgico la lesione causata dai medici

Un uomo è stato ricoverato in ospedale lamentando dolore intenso all’addome. Dopo due interventi chirurgici, è deceduto. La famiglia ha chiesto un risarcimento per danni, sostenendo che la morte sia stata causata da una lesione provocata dai medici durante gli interventi. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione tra i cittadini e le autorità sanitarie locali.

La Spezia, 11 aprile 2026 – É entrato in ospedale lamentando dolore intenso all’addome. E, dopo due operazioni chirurgiche, è morto. Una tragedia, quella che nell’estate di nove anni fa aveva colpito un sessantenne spezzino, che a distanza di tempo è stata ricondotta alla condotta colposa dei sanitari, con Asl5 condannata a risarcire con oltre 600mila euro la moglie e la figlia dell’uomo. https:www.lanazione.itcronacabasta-pronto-soccorso-per-le-piccole-urgenze-aperti-ventotto-ambulatori-diurni-dove-sono-e-come-accedere-hdsbaejo La vicenda affonda le sue radici nel 2017, quando il sessantenne si presenta al pronto soccorso accusando addominalgia acuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi risarcimento a moglie e figlia. Morto dopo l’intervento chirurgico, “la lesione causata dai medici” Intervento alla spalla sbagliato, avvocato resta invalido: “Vita stravolta”. Maxi risarcimento da 330mila euroMacerata, 19 febbraio 2026 – Un intervento alla spalla che doveva rimettere in piedi un avvocato maceratese di 64 anni. Intervento chirurgico per Giada D’Antonio dopo l’infortunio: svelati i tempi di recuperoLa giovane sciatrice italiana Giada D’Antonio è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo un grave infortunio occorso proprio nel periodi dei... Si parla di: Intervento al cuore, paziente morto a 74 anni: maxi risarcimento; Sta per diventare cieco per un’infiammazione: 37enne recupera la vista con intervento (innovativo) a Bari.