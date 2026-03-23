In gol insieme. Tanto prolifici quanto diversi, Paz e Douvikas. Ma un orgoglio comune per il Como, che è l’unica squadra di questo campionato a vantare più di un giocatore in doppia cifra di gol: dieci per l’argentino, undici per il greco. Nico è fantasia pura, dribbling, veroniche, imbucate visionarie. Tasos è pragmatismo allo stato puro come lo deve essere un centravanti che si rispetti. Rapace nell’area come i bomber dei vecchi tempi. La ciliegina contro il Pisa ha infatti un gusto amarcord: l’ultima volta che almeno un giocatore del Como aveva realizzato più di dieci reti in un singolo massimo campionato era il 1951-52, protagonisti furono nomi noti forse soltanto ai patiti degli almanacchi: tali Giuseppe Baldini con tredici gol e Renato Cattaneo con undici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico Paz e Douvikas, coppia da record: solo il Como ha due giocatori in doppia cifra

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Nico Paz #ComoPisa x.com

5 a 0 al Pisa. Quarto posto solitario, +3 sulla Juventus. Quinta vittoria consecutiva in campionato. Miglior difesa del campionato. Secondo miglior attacco dietro l'Inter. Nico Paz che ritorna al gol. Diao che ritorna al gol dopo quasi un ann facebook