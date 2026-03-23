Nico Paz e Douvikas coppia da record | solo il Como ha due giocatori in doppia cifra

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In gol insieme. Tanto prolifici quanto diversi, Paz e Douvikas. Ma un orgoglio comune per il Como, che è l’unica squadra di questo campionato a vantare più di un giocatore in doppia cifra di gol: dieci per l’argentino, undici per il greco. Nico è fantasia pura, dribbling, veroniche, imbucate visionarie. Tasos è pragmatismo allo stato puro come lo deve essere un centravanti che si rispetti. Rapace nell’area come i bomber dei vecchi tempi. La ciliegina contro il Pisa ha infatti un gusto amarcord: l’ultima volta che almeno un giocatore del Como aveva realizzato più di dieci reti in un singolo massimo campionato era il 1951-52, protagonisti furono nomi noti forse soltanto ai patiti degli almanacchi: tali Giuseppe Baldini con tredici gol e Renato Cattaneo con undici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nico paz e douvikas coppia da record solo il como ha due giocatori in doppia cifra
© Gazzetta.it - Nico Paz e Douvikas, coppia da record: solo il Como ha due giocatori in doppia cifra

Articoli correlati

Leggi anche: Non solo Nico Paz e Bremer: altri due giocatori saltano Juve-Como

Como, nuova gerarchia dal dischetto? Da Cunha tira il rigore con Nico Paz e Douvikas in campoNel corso della sfida tra Como e Torino, è stato Da Cunha a battere il rigore del 3-0 per la squadra di Fabregas nonostante la presenza in campo di...

Una raccolta di contenuti su Nico Paz e Douvikas coppia da record...

Temi più discussi: Il Como batte il Pisa e conferma il quarto posto Champions: gol di Diao, Douvikas, Baturina, Nico Paz e Perrone; Formazioni ufficiali Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Perrone, Tramoni, Iling-Junior e Stojilkovic; Como - Roma (2-1) Serie A 2025; Calcio, il Como batte il Pisa 5-0 e dedica la vittoria ad Hartono: È grazie a lui se siamo qui.

nico paz nico paz e douvikasIl Como batte il Pisa e conferma il quarto posto Champions: gol di Diao, Douvikas, Baturina, Nico Paz e PerroneLa squadra di Fabregas consolida il quarto posto in classifica al momento della sosta, i toscani sempre ultimi ... corriere.it

nico paz nico paz e douvikasFormazioni ufficiali Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Perrone, Tramoni, Iling-Junior e StojilkovicIl Como ospita il Pisa nel trentesimo turno di Serie A: le novità sulle formazioni del match. msn.com

Digita per trovare news e video correlati.