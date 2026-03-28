Giallo nei Caraibi scompaiono due barche della Flotilla per Cuba | a bordo almeno 9 attivisti

Due imbarcazioni della Flotilla diretta a Cuba sono scomparse nei Caraibi, con almeno nove attivisti a bordo. Le barche non sono state più rintracciate dopo l'ultima segnalazione. Le autorità marittime stanno conducendo le ricerche per localizzare le imbarcazioni e verificare le condizioni dei passeggeri. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze di polizia e delle agenzie di salvataggio nella regione.

Due imbarcazioni della Flotilla cubana sono attualmente considerate disperse. Questa missione si è svolta in due atti: se da un lato una parte di attivisti, inclusa Ilaria Salis, sono comodamente arrivati sull’isola in aereo, alloggiando negli hotel di Cuba durante il blackout e andando in giro per l’isola facendosi fotografare con i personaggi locali, un’altra parte ha compiuto l’ultima parte del viaggio in barca. Volevano bucare l’embargo americano ma è stato dimostrato che le misure non sono così restrittive come vogliono far credere, considerando che sono riusciti a passare il confine cubano senza alcun problema. Almeno fino a quel momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giallo nei Caraibi, scompaiono due barche della Flotilla per Cuba: a bordo almeno 9 attivisti Articoli correlati Flotilla per Cuba in versione Fantozzi: barche in balìa di lampi e fulmini. Chi sono i 4 italiani a bordoSlitta ancora l’arrivo della prima nave della ‘Nuestra America flotilla‘, la missione umanitaria partita dalle coste del Messico per raggiungere Cuba... Leggi anche: La "Flotilla" senza flotta. Gli attivisti vanno a Cuba... in aereo