I campioni regionali di Pontedera Calciando Insieme premiati in Comune

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 26 maggio, il team Pontedera Calciando Insieme, campione regionale nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto nella sala consiliare del Comune.

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Il Pontedera Calciando Insieme, che ha ottenuto il titolo di campione regionale nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto nel pomeriggio di martedì 26 maggio nella sala consiliare del Comune. Presenti i giocatori, lo staff tecnico e quello dirigenziale.L'assessore allo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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