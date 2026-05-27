I campioni regionali di Pontedera Calciando Insieme premiati in Comune

Martedì 26 maggio, il team Pontedera Calciando Insieme, campione regionale nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto nella sala consiliare del Comune.

Il Pontedera Calciando Insieme, che ha ottenuto il titolo di campione regionale nella Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è stato ricevuto nel pomeriggio di martedì 26 maggio nella sala consiliare del Comune. Presenti i giocatori, lo staff tecnico e quello dirigenziale.L'assessore allo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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