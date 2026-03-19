Piedibus boom di patentini | premiati i piccoli campioni della mobilità sostenibile

L’iniziativa “patentino Piedibus” ha riscosso un grande successo tra i bambini delle scuole elementari, con molti che hanno ottenuto il riconoscimento per aver completato con successo il percorso. L’Amministrazione comunale ha promosso questa iniziativa per incoraggiare i più giovani a preferire mezzi di trasporto sostenibili durante gli spostamenti quotidiani tra casa e scuola. Numerosi bambini hanno partecipato e sono stati premiati come “piccoli campioni” della mobilità sostenibile.

Grande partecipazione per il “patentino Piedibus”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare tra i più piccoli gli spostamenti sostenibili nel tragitto casa-scuola. I numeri parlano chiaro: sono 80 le bambine e i bambini che hanno raggiunto le 11 presenze necessarie per ottenere il primo premio, un coprizaino impermeabile ad alta visibilità. In 50, invece, hanno fatto ancora meglio, arrivando a quota 21 camminate e conquistando così l’orologio digitale contapassi. Ma non finisce qui. Al termine dell’anno scolastico è previsto un ulteriore riconoscimento: un secondo patentino a punti che porterà i partecipanti più costanti a essere nominati “ambasciatori del Piedibus e della mobilità sostenibile”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Piedibus, boom di “patentini”: premiati i piccoli campioni della mobilità sostenibile Articoli correlati Cesenatico ha i suoi ambasciatori della mobilità sostenibile: premiati i bimbi del PiedibusLe pergamene, personalizzate con i nomi di ogni alunno, sono state firmate dal sindaco: “Ambasciatore della mobilità sostenibile, Le piccole buone...