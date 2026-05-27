Gli studenti dell’ITI “A. Righi” di Napoli, campioni italiani di robotica, sono stati premiati dal Sindaco e dall’Assessora presso Palazzo San Giacomo. I giovani vincitori hanno partecipato ai Campionati Nazionali di Robotica 2026. La cerimonia ha riconosciuto il successo degli studenti, che si sono distinti nelle competizioni nazionali. Non sono stati forniti dettagli sulle categorie o sui risultati specifici ottenuti.

Premiati dal Sindaco e dall’Assessora gli studenti vincitori dei Campionati Nazionali di Robotica 2026. La loro app, “RighiLab”, trasforma lo studio in un gioco interattivo guidato da un robot. Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco e l’Assessora alle Politiche Giovanili, Sociali e al Lavoro hanno premiato gli 8 studenti e studentesse dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Righi” di Fuorigrotta, vincitori della finale nazionale dei Campionati di Robotica 2026, svoltisi a Cattolica. La scuola napoletana ha conquistato il primo posto assoluto sbaragliando la concorrenza di Istituti provenienti da tutta Italia. Il progetto vincitore è “RighiLab“, un’applicazione rivoluzionaria capace di convertire video, dispense e appunti in veri e propri giochi educativi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - I campioni italiani di robotica dell’ITI “A. Righi” di Napoli ricevuti a Palazzo San Giacomo

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