Eventi presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de Il Derby dei Campioni

Oggi a Napoli, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, è stata presentata la seconda edizione de “Il Derby dei Campioni”. L’evento, a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali e organizzatori, si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse squadre sportive della città. La conferenza ha visto la discussione sui dettagli della manifestazione e sui partecipanti, con interventi che hanno illustrato il programma e le modalità di svolgimento dell’appuntamento.

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Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’, l’evento sportivo e solidale in programma il prossimo 29 maggio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A scendere in campo il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, vs Nazionale Calcio Palestina, in una sfida dal forte valore simbolico, sportivo e sociale. L’evento sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo, Battiti – AICCA Ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confesercenti: San Jacopino Viva, presentata la seconda edizione. Commercio, animazione, vivibilitàFIRENZE – È stata presentata oggi, giovedì 7 maggio 2026, presso “Il Ghiottone”, la seconda edizione di San Jacopino Viva. Leggi anche: Napoli, proteste dei disoccupati per i tirocini lavoro: occupato palazzo San Giacomo, arriva la Digos Temi più discussi: WebTv Comune di Napoli – In piazza Municipio torna lo Sport Kids Festival; Presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’ - Napoli Village -; A Napoli apre il Villaggio dello Sport gratis per tutti: tra pattinaggio, danza e spettacoli; Giro d’Italia, il grande giorno: domani la Paestum – Napoli. #cittametropolitanadimilano - Results on X | Live Posts & Updates x.com Napoli, presentata a Palazzo San Giacomo la seconda edizione de Il Derby dei CampioniNapoli, 14 Maggio - Si è svolta, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della seconda ... sciscianonotizie.it Presentata a Palazzo San Giacomo II edizione ‘Il Derby dei Campioni’L'evento è in programma il 29 maggio allo Stadio Maradona Riceviamo e pubblichiamo. Il 29 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona sport, spettacolo e solidarietà per una grande serata benefica. Si è ... expartibus.it