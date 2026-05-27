I bus al capolinea non aspetteranno di essere pieni prima di partire | il motivo
Dal 29 maggio al 15 giugno, il nuovo piano orario del trasporto pubblico sull’isola di Capri prevede che i bus al capolinea partano senza attendere il raggiungimento di un numero minimo di passeggeri. Questa modifica serve a evitare di lasciare a terra i viaggiatori alle fermate intermedie, secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporto. La decisione riguarda l’intera rete di trasporto locale e sarà valida per tutta la durata del periodo indicato.
Bus non pieni al capolinea per non lasciare a terra i passeggeri alle fermate intermedie. È questa la principale novità del nuovo piano orari del trasporto pubblico sull'isola di Capri, annunciato da Atc - Azienda Trasporti Campana - e in vigore da dopodomani, venerdì 29 maggio, fino al 15 giugno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ciampino bus senza freno a mano!
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