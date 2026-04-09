Ladispoli Sagra del Carciofo | il capolinea bus spostato al Gross

In vista della Sagra del Carciofo 2026 a Ladispoli, il servizio di trasporto pubblico urbano subirà un cambiamento temporaneo. Il capolinea degli autobus, solitamente situato in una zona centrale, sarà spostato al parcheggio del centro commerciale Gross. La modifica entrerà in vigore il giorno 10 aprile e durerà fino al termine dell’evento, previsto per il 15 aprile.

Ladispoli, 9 aprile 2026 – In occasione della Sagra del Carciofo 2026, il servizio di trasporto pubblico urbano a Ladispoli subirà una modifica temporanea. Come comunicato sui canali istituzionali del Comune, nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026 il capolinea della stazione di Ladispoli verrà spostato al Gross. La variazione è legata allo svolgimento della manifestazione, uno degli appuntamenti più attesi della primavera cittadina, che ogni anno richiama visitatori e determina cambiamenti alla viabilità e all’organizzazione della mobilità urbana. Nell’avviso diffuso online si segnala anche una fermata provvisoria per gli autobus in direzione Sagra-Gross, attiva negli stessi giorni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026.

Torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli dal 10 al 12 aprile: il programma e i treni straordinari da RomaDal 10 al 12 aprile torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli, sul litorale romano.

Temi più discussi: 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli; Sagra del Carciofo Romanesco 73esima edizione; Sagra del carciofo a Ladispoli: attese migliaia di persone da Roma, Trenitalia attiva quattro treni speciali; Torna la Sagra del Carciofo romanesco a Ladispoli il 10, 11 e 12 aprile.

Ladispoli, Sagra del Carciofo 2026: il programma completoCi siamo, pochi giorni alla 73esima edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. Di seguito il programma completo dell'evento. Venerdì 10 aprile Ore 9:00: Passeggiata per l'area della Sagra estesa. virgilio.it

Torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli dal 10 al 12 aprile: il programma e i treni straordinari da RomaDal 10 al 12 aprile torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli, sul litorale romano. Si tratta della 73esima edizione del partecipatissimo evento: anche per questo sono stati organizzati tratte ... fanpage.it

Ladispoli, il Gruppo Archeologico Romano apre i tesori nascosti del territorio durante la Sagra del Carciofo 2026 - facebook.com facebook

Santa Maria Coghinas: tutto pronto per la 18° Sagra del Carciofo x.com